’Everything everywhere all at once’ filmhit na afwijzingen

„Deze film zou niet moeten bestaan”, benadrukte Dan Kwan tijdens de wereldpremière van Everything everywhere all at once op het South by southwest-festival in het Amerikaanse Austin. Toch lukte het hem en filmpartner Daniel Scheinert, samen bekend als regieduo Daniels, het opvallende script waar ze al jaren aan werkten te verfilmen. Everything everywhere all at once, door deze krant beschreven als ’Een wervelwind van gekkigheid’ gaat over een depressieve wasserette-eigenaresse die ontdekt dat er een oneindig lijkend aantal werkelijkheden is waarin andere versies van haar een stuk spannender, maar uiteindelijk niet per se gelukkiger leven leiden.

Piekje

De film draait sinds eind maart in de Amerikaanse bioscopen en scoort daar goed. Opvallend daarbij is vooral dat Everything everywhere all at once het succes weet vast te houden: de mond-tot-mondreclame zorgt ervoor dat de box office-resultaten na zes weken zelfs zo nu en dan nog een piekje vertonen. De triomf van Everything everywhere all at once wordt omarmd door makers van ’onafhankelijke’ films. Waar de grote studio’s steeds meer leunen op vervolgfilms en – of van – superheldentitels blijkt er wel degelijk publiek te zijn voor films met een nieuw verhaal.

Ook het regisseursduo, dat in 2016 hun filmdebuut maakte met Swiss army man, weet hoe het is om te moeten vechten voor een origineel idee. Sterker nog, Everything everywhere all at once bestaat voor een groot deel uit eerdere ingevingen van de twee die door producenten werden afgewezen. Scheinert: „We hebben veel videoclips gemaakt voor muzikanten en daarbij werden onze ideeën heel vaak weggewimpeld. Dus we hadden een enorme voorraad afgewezen concepten. Toen dachten we: laten we iets maken waar we die allemaal in kwijt kunnen.”

Scène uit ’Everything everywhere all at once’. Ⓒ PR

Nu ze door veel jonge filmmakers als voorbeeld worden gezien, hebben de regisseurs twee adviezen voor een nieuwe generatie cineasten: heb geduld en hou het bij jezelf. Kwan: „Wij zijn tien jaar geleden begonnen een team te bouwen waarmee we iets als dit konden maken. Door de clips en de korte films raakten we bevriend met cameramensen en andere crewleden. Toen we aan dit script begonnen, wisten we dat we een groep om ons heen hadden verzameld die dit aankon. We kennen allemaal elkaars sterke en zwakkere kanten, we hebben hier allemaal jarenlang naartoe geleefd.”

Voordeel

Collega Scheinert vult aan met meer raadgeving: „Onthoud dat er geen foute manier is om kunst te maken. Je hoeft het niet te doen zoals het in de boeken staat. Schrijf iets waar je zelf van groeit, waar je inzichten van krijgt. Dat zijn uiteindelijk ook de interessantste dingen die je kunt delen. En een extra voordeel: als niemand het ooit zal zien, heb je er tenminste zelf nog iets aan gehad.”

Everything everywhere all at once draait nu in de Nederlandse bioscopen.