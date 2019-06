Minst bekeken It Takes 2-finale tot nu toe

Vrijdag stemden prime time meer mensen af op de RTL-talentenjacht All Together Now: 1,1 miljoen kijkers. Ook het vrouwenvoetbal op NPO 3 scoorde beter. Op het duel tussen Engeland en Argentinië stemden 993.000 mensen af.

It Takes 2 werd gewonnen door actrice Loes Haverkort. Zij komt in het rijtje van Jan Versteegh, Bibi Breijman en Dionne Slagter, die als winnaars van de eerste drie seizoenen uit de bus kwamen.