Rapper DaBaby opgepakt met geladen wapen

De website heeft een video in handen gekregen waarop is te zien dat de rapper en zijn vrienden door de politie worden gevraagd uit hun auto te stappen. De groep vrienden was aan het shoppen bij een winkelcentrum. Een winkelmedewerker van het merk Moncler, waar de rapper had gewinkeld, sloeg alarm omdat een wapen bij de rapper werd gespot.

De 29-jarige Jonathan Lyndale Kirk, zoals de rapper heet, is regelmatig negatief in het nieuws. De rapper zou zo’n twintig keer met de politie in aanraking zijn gekomen, onder andere voor drugsbezit en geweldpleging.