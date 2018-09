Lilly Becker steelt show in Miami

Het is genieten geblazen op het strand van Miami, waar LILLY samen met twee vriendinnen, waaronder de Duitse tennisster SABINE LISICKI, en haar zoontje AMADEUS geniet van zon, zee en strand.

SHARLELY KERSSENBERG werd LILLY BECKER toen ze in 2009 in het Zwitserse Sankt Moritz haar jawoord gaf aan BORIS ’ boem-boem’ BECKER. De Duitser maakte zichzelf in 1985 onsterfelijk door als 17-jarige, en dus de jongste speler ooit, het grootste tennistoernooi ter wereld, Wimbledon, te winnen. Sindsdien geniet hij in zijn thuisland de status van absolute wereldster.

Inmiddels wonen Lilly, Boris en hun zoontje Amadeus al tijden in Londen. In, hoe kan het ook anders, de wijk Wimbledon voelen zij zich zó thuis dat Boris sinds de afgelopen zomer serieus overweegt het Engels staatsburgerschap aan te vragen. In zijn thuisland kan hij nauwelijks over straat en herinneren de boulevardkranten hem daar bijna dagelijks aan het roemruchte privéleven dat hij voor Lilly leidde.

Scheve schaats

Want nadat hij tijdens zijn huwelijk met zijn eerste vrouw BARBARA FELTUS een scheve schaats reed met een Russisch model, bij wie hij ook nog eens dochtertje ANNA verwekte, was hij maandenlang kanonnenvoer voor de bladen. Vorig jaar nog vertelde Becker: ,,In Engeland hebben ze tenminste respect voor mij. Daar gaan ze netjes om met mensen zoals ik.’’

Ook Lilly zou wel wat voelen om zich definitief in Londen te vestigen. Aan Hello Magazine onthulde zij onlangs: ,,Als ik hier naar buiten kijk en mensen vredig zie wandelen en hun hond uitlaten, kinderen vrolijk buiten zie spelen, dan denk ik: ’Ja, in zo’n omgeving wil ik dat Amadeus op gaat groeien.’’

Bronnen laten aan Engelse media weten dat de naturalisatieplannen van de Beckers inmiddels in een wat verder gevorderd stadium zijn. In Miami, waar Lilly en Boris elkaar in 2005 leerden kennen, zal het aan tafel ongetwijfeld een gespreksonderwerp zijn geweest.