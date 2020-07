Penoza-acteur Loek Peters kampt met midlifecrisis

Over zijn diepste dal in het leven vertelt Loek aan Beau Monde: „Een paar jaar terug verhuisden we van Amsterdam naar een vinexwijk in Utrecht. Toen we daar gesetteld waren met onze twee kinderen, dacht ik: pensioen, kom maar door. Dit was het dus. Van die gedachte werd ik wel depressief. Ik heb netjes opgezocht waar dat vandaan kon komen, en ontdekte al snel dat ik midden in een klassieke midlife crisis zat en zit.”

Hij vervolgt: „Veel mensen schamen zich daarvoor, maar het is logisch dat je daar vroeg of laat last van krijgt. Je komt erachter dat je sommige dingen niet meer kunt doen, een periode moet afsluiten. Ik accepteer dat ik daar doorheen moet, wat niet wegneemt dat het soms supervervelend is, ook voor mijn omgeving. Als ik niet te hachelen ben, roept Ilse wel eens: ‘Loek, midlife!’ Dan ga ik meestal maar even naar buiten.”

Momenteel voelt hij zich gestresst, doordat het in zijn vakgebied volgens de 46-jarige acteur hollen of stilstaan is. „Gestrest, omdat ik twee weken werk in vijf dagen probeer te proppen. In mijn vakgebied wisselen periodes van hysterische drukte en een lege agenda elkaar regelmatig af. De afgelopen maand lag de nadruk op het laatste, waardoor ik nu weer helemaal moet opstarten. Dat is pittig”, aldus Loek.