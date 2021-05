Tieners spelen met leven in nieuwe Prime-serie

De introverte Heather (rechts) en de avontuurlijke Ray voelen wellicht meer voor elkaar dan ze zouden willen toegeven. Ⓒ Foto Matt Lankes/Amazon Studios

In het bescheiden Texaanse plaatsje Carp is zo weinig te doen dat jongeren na hun eindexamen een levensgevaarlijke competitie met elkaar aangaan in plaats van naar de universiteit vertrekken. Wie de competitie ooit is begonnen, is zelfs voor de spelers onduidelijk. Maar daar malen ze niet om, want de geldprijs is deze keer lucratiever dan ooit.