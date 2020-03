F.C. De Kampioenen-acteur Johny Voners (74) overleden

„De familie en dierbaren van Johny willen dit droevige nieuws in alle sereniteit verwerken”, laat VRT weten. „Ze vragen daarom hun privacy te blijven respecteren.”

Voners kreeg in de zomer van 2018 te horen dat hij aan huidkanker leed, met uitzaaiingen in de botten. Begin 2020 moest de acteur verschillende geplande voorstellingen van zijn muzikale show Et alors... En dan... Voners! annuleren wegens een nieuwe behandeling. Ook de voorbereidingen voor nieuwe afleveringen van F.C. De Kampioenen werden tijdelijk stilgelegd.