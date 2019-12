Schaatsen op de kerstmarkt

Morgen 7 december opent de ijsbaan op het Roode Steen in Hoorn, in het hart van het mooie VOC-stadje in Noord-Holland aan het IJsselmeer. De baan is overdekt en ligt in de schaduw van een gigantische kerstboom. Gratis entree, t/m 5 januari.

Ook het Bosch Winterparadijs gaat morgen open. En vanaf maandag kun je een dagje schaatsen ook leuk combineren met een bezoek aan de grote kerststal in de Sint-Janskathedraal. Naast de schaatsbaan ligt een interactieve verhalenwand, ‘De Gevels der Geschiedenis’ genaamd, met elk uur een ander verhaal.

Drijvende ijsbaan

In Leiden ligt de enige drijvende ijsbaan, op de Nieuwe Rijn in het centrum van de sleutelstad. Schaatsen kan er vanaf morgen, maar er is ook een kerstmarkt met winterterras om wat te eten of drinken. De toegang bedraagt 8,50 euro, maar dat is wel inclusief schaatshuur.

Op de Oude Markt in Enschede wordt een romantische schaatsbaan neergelegd, als onderdeel van het Winter Wonderland dat morgen opent en in het teken staat van de liefde. Daarna opwarmen aan een warme chocolademelk of een lekkere glühwein in het aangrenzende schaatscafé.

Voor meer winters kerstvertier: op kerstmarkten.net is een groot overzicht te vinden van alle kerstmarkten, shows, concerten en andere evenementen in Nederland, België en Duitsland.