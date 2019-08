Prinses Charlotte door ouders afgezet op eerste schooldag

De kleuter start aan de Thomas’s Battersea in Londen, de school waar ook grote broer George naartoe gaat. Toen de 6-jarige prins zijn eerste schooldag had, werd hij echter niet gebracht door moeder Catherine. Zij was destijds in verwachting van Louis en had last van ernstige zwangerschapsmisselijkheid.

Charlotte krijgt les in Frans, computerwetenschappen, kunst, muziek, theater en ballet. Ook leert ze er verschillende schrijfstijlen en tekenen.