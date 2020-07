Axl Rose twittert vanwege ’woede en verantwoordelijkheid’

Nadat Axl zaterdag op Twitter te keer ging tegen Jerome Adams, de baas van de Amerikaanse gezondheidsdienst PHSCC, kwam hij een dag later met een verklaring. De rocker noemde Adams een lafaard, omdat hij de Amerikanen had opgeroepen zelf een beslissing te nemen over het bijwonen van eventuele feestelijkheden vanwege Onafhankelijkheidsdag. Axel vond dat niet kunnen en riep Adams op af te treden.

Eerder had Axl het al aan de stok met minister van Financiën Steven Mnuchin. Ook gaat de zanger regelmatig te keer tegen president Donald Trump. Dat doet hij omdat hij ’de huidige regering een gevaar vindt voor de democratie in zijn land’, schreef Axl zondag in een uitgebreid bericht. „Over het algemeen komen mijn posts voort uit woede, plichtsbesef en een verantwoordelijkheidsgevoel om mijn stem te laten horen over zaken waarvan ik vind dat erover zwijgen mij medeplichtig maakt.” Hij schrijft ook nog dat zijn tweets ’niets te maken hebben met aandachttrekkerij of zelfpromotie’.

Dat sommige mensen zijn tweets maar onzin vinden, kan Axl niet zo veel schelen. „Ik ben gewoon een burger die net als iedereen mijn eigen opvattingen en mening heeft.” De rocker zegt dat hij diep van binnen gelooft dat wat hij wil niet alleen goed is voor zijn land, maar ook voor de hele mensheid, de natuur en het milieu. Tenslotte zegt hij door te gaan met het laten horen van zijn mening, zeker als gezagsdragers iets doen wat in zijn ogen onverantwoordelijk is.