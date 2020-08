Kanye West pakt Sunday Service weer op

Kim deelde een korte video waarop de rapper te zien is met zijn Sunday Service-koor. „Voor iedereen die het zich afvraagt, Kanyes team heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van het koor te waarborgen, dat heeft altijd de hoogste prioriteit.”

Materiaal van de dienst wordt binnenkort gedeeld. „Voor iedereen die wel wat opbeuring kan gebruiken.”

Kanye en zijn koor traden in april voor het laatst op. Eind vorig jaar verscheen het eerste album dat Kanye helemaal met het Sunday Service Choir opnam, Jesus Is Born. Twee maanden ervoor bracht de rapper Jesus Is King uit. Ook voor die plaat liet Kanye zich inspireren door het christelijke geloof en gospelmuziek.