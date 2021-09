Voormalig huis Mary-Kate Olsen en Olivier Sarkozy te koop

Het pand, dat vijf verdiepingen telt, wordt aangeboden op de site Realtor.com. Mary-Kate en Olivier lieten het huis destijds grondig verbouwen en verbleven in nabij gelegen huurhuizen om de renovatie te begeleiden. Het New Yorkse townhouse werd gebouwd in 1921 en werd eerder bewoond door actrice Katherine Hepburn.

Lang heeft het stel niet kunnen genieten van hun verbouwde huis: na 5 jaar huwelijk vroeg de vroegere Full House-kindster in april 2020 een scheiding aan. Vanwege het coronavirus kon er geen rechtszaak plaatsvinden, maar werd Olsen door Sarkozy’s advocaten wel gesommeerd hun huis te verlaten, ondanks het feit dat er toen nog een strikte lockdown gaande was in New York.

Uiteindelijk vertrok Mary-Kate en huurde ze de maanden daarop een huis in The Hamptons, waar ze veel tijd doorbracht met haar tweelingzus Ashley. Inmiddels is ze al een poosje terug in New York, om met Ashley verder te werken aan hun succesvolle modelabel The Row.