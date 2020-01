Camila Cabello brengt vader in tranen met muzikaal eerbetoon

Camila zong het nummer First Man, dat gaat over haar vader die de eerste man was die ooit van haar hield. Het liedje staat op haar album Romance, dat in december verscheen. Tijdens het zingen werden er videobeelden van de twee vertoond uit de periode dat Camila nog klein was. Hierop hield Alejandro het niet droog en depte hij meerdere malen zijn tranen van ontroering.

Niet alleen vader Cabello moest huilen, ook meerdere genodigden in de zaal pinkten een traantje weg bij het horen en zien van deze vader-dochterliefde.