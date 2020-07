Horror: Flirten met het occulte

Ze zijn op weg naar een heavy metal-concert en zitten vol stoute plannen. Drie knullen met wie zij ter plekke aanpappen, kunnen hun lol niet op. Deze sexy meiden mogen dan hard-to-get spelen; Mark, Ivan en Kovacs worden na het concert wel uitgenodigd om thuis nog even flink door te feesten. Ze kunnen hun geluk niet op, want ook zij hebben plannen...

We summon the darkness is een film die flirt met het occulte en speelt met de verwachtingen van de kijker. Want dat er bloed zal vloeien, laat zich raden. Maar van wie? En waarom? Regisseur Mark Meyer tovert het ene na het andere konijn uit de hoge hoed om de slachtpartij op gang te brengen en aan de gang te houden.

Val (Maddie Hasson) en Alexis (Alexandra Daddario) in ’We summon the darkness’.

Uiteindelijk levert dat een doorsnee horrorfilm op, die gaandeweg chaotischer wordt en steeds meer aan geloofwaardigheid inlevert. Wel geeft de aandacht voor de duivelse invloed van nieuwsmanipulatie en volksmennerij aan We summon the darkness een leuk actueel randje.

✭✭✭