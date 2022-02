Premium Het beste van De Telegraaf

Lekkere uitstapjes, ook zonder polonaise aan je lijf

Vier je geen carnaval maar hou je wel van vrolijkheid en theater, kun je komende dagen ook op andere plekken terecht. Waan je een archeoloog of een kunstenaar, lach om absurde animaties of ontdek je creatieve ik in het museum. Ook zonder polonaise valt er weer een hoop leuks te beleven.