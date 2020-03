Het begon allemaal zo leuk op Temptation island. De koppels begonnen zelfverzekerd aan hun avontuur. Deze week is het tijd voor het eerste kampvuur. Dat het geen kampvuur is waar je gezellig met een marshmallow en gitaar bij gaat zitten, dat weten we wel. En inmiddels zijn de eerste relatiescheurtjes zichtbaar. Ook al houden de meeste stellen zich krampachtig goed...