Vader Lindsay Lohan opgepakt voor ’helpen’ verslaafden

Lohan werd in Palm Beach County, Florida gearresteerd op verdenking van zes gevallen waarbij hij drugsverslaafden naar afkickklinieken bracht of verwees in ruil voor smeergeld. In totaal zou de 60-jarige ruim 25.000 dollar (meer dan 20.000 euro) hebben opgestreken.

Lohan wist de verslaafden te overtuigen door hen dingen als gratis manicures en coupons om boodschappen mee te doen te beloven als zij naar een bepaalde kliniek zouden gaan. De vader van Lindsay Lohan kreeg vervolgens weer door de kliniek betaald voor het afleveren van nieuwe patiënten.

Hebzucht

Helaas voor de verslaafden zouden zij echter niet de benodigde hulp krijgen. In plaats van dat ze als patiënt worden gezien, zouden de klinieken hen vooral binnen willen hebben doordat ze grote sommen geld krijgen uitgekeerd van verzekeraars voor de behandeling van de verslaafden.

„Het bemiddelen van patiënten corrumpeert ons gezondheidszorgsysteem omdat de beslissingen zijn gemotiveerd door hebzucht in plaats van de behoeftes van de patiënten”, zegt openbaar aanklager Dave Aronberg tegen NBC News. Volgens hem is Lohan overigens zeker niet de enige die zich met dit soort schimmige zaken bezighoudt. Er zouden al zeker 116 andere ’bemiddelaars’ zijn gearresteerd.

Vorig jaar februari werd Lohan ook al opgepakt. Toen zou hij zijn ex-vrouw Kate Major, die in 2018 de scheiding aanvroeg, hebben mishandeld. Michael en Kate trouwden in oktober 2014. Eerder was hij getrouwd met Dina Lohan, de moeder van Lindsay