Eye eert Sean Connery met Highlander-avond

Dat heeft Eye zaterdag bekendgemaakt. De Immortality Night wordt gepresenteerd door Martin Koolhoven en Eye-programmeur Ronald Simons. Highlander uit 1986 vertelt over een groep onsterfelijken die door de eeuwen heen in een dodelijke strijd verwikkeld zijn. Connery speelt de welbespraakte mentor van het hoofdpersonage, Highlander (Christopher Lambert). De serie telde talloze vervolgen; in het vijfde deel was een rol weggelegd voor de Nederlandse actrice Thekla Reuten. Connery haakte af na deel 2.

De kaartverkoop voor de Immortality Night is van start gegaan. Connery overleed op 90-jarige leeftijd, in zijn slaap in zijn huis op de Bahama's. Hij geldt als een van de grootste acteurs van de twintigste eeuw. De Schot was de eerste die James Bond vertolkte en speelde verder in klassiekers als Indiana Jones and the Last Crusade, The Name of the Rose en The Untouchables. Voor die laatste kreeg hij in 1988 een Oscar.