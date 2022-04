’Madonna (63) en 28-jarige toyboy uit elkaar’

„Het ging al een tijdje niet goed tussen Madonna en Ahlamalik”, vertelt een bron aan The Sun. „Ondanks dat de twee veel van elkaar houden, hebben ze voor nu besloten uit elkaar te gaan.” Het stel zou tijdens de coronalockdown uit elkaar gegroeid zijn.

In 2019 werd Madonna voor het eerst gelinkt aan Ahlamalik, destijds haar achtergronddanser. De zangeres was eerder twee keer getrouwd. Zo stapte ze in 1985 in het huwelijksbootje met acteur Sean Penn en gaf ze in 2000 haar jawoord aan filmmaker Guy Ritchie. Daarna werd ze aan verschillende mannen gelinkt, onder wie de Nederlandse danser en choreograaf Timor Steffens.