Eerste editie Stadspark Live bijna uitverkocht

Het festival vindt plaats op de Drafbaan in het Stadspark en heeft één podium. Op dat podium treden onder anderen Sting en Anouk op. Ook Ronnie Flex & Deuxperience, The Specials en Tom Odell voorzien de bezoekers van livemuziek.

De in de stad Groningen geboren cabaretier Bert Visscher is de host van de avond en zijn collega-komieken de uit de provincie Groningen afkomstige Arjen Lubach en Alex Ploeg geven tussen de muziekacts door een show.

Jaarlijks evenement

De organisatie is maandag begonnen met de opbouw en is nu bezig met ’de laatste dingen in elkaar zetten’. Zaterdag om 12.00 uur gaan de deuren open, er is plek voor zo’n 25.000 bezoekers. Vanwege de positieve weersverwachting, 20 graden en geen regen, denkt de organisatie dat ook de laatste kaartjes wel worden verkocht.

Er zijn voorzichtige plannen om volgend jaar een tweede editie van Stadspark Live te organiseren. „We streven ernaar om er een jaarlijks evenement van te maken”, zegt de woordvoerder. „Maar we kijken eerst hoe het loopt en wat de mensen ervan vinden. Zo’n eerste editie is altijd spannend natuurlijk.”