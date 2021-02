Into The Wild-acteur Hal Holbrook (95) overleden

Met die rollen won hij een hoop prijzen. Zo werd hij voor zijn bijrol in Into The Wild genomineerd voor een Oscar en won hij Emmy Awards voor zijn rollen in de dramaserie The Bold Ones: The Senator, voor de televisiefilm Pueblo en voor het presenteren van de documentaireserie Portrait of America. In 1974 werd hij televisiespecial-acteur van het jaar.

Holbrooks nominatie voor een Oscar in 2008 was een bijzondere. Hij was toen met zijn 82 jaar de oudste man ooit die genomineerd werd voor de prestigieuze filmprijs. Later kreeg Christopher Plummer op dezelfde leeftijd ook die titel, maar die mocht de prijs ook daadwerkelijk mee naar huis nemen.

Holbrook was drie keer getrouwd. Uit zijn eerste twee huwelijken kreeg hij de kinderen David, Victoria en Eve.