Kijkers kritisch op verklaring Holly Willoughby

Willoughby verscheen na een break van twee weken weer op de set van het populaire ITV-ochtendprogramma. Voordat de uitzending begon, las ze een statement voor waarin ze zich tot de kijkers richtte en inging op de situatie.

De presentatrice had allereerst oog voor de kijkers thuis: „ Om te beginnen: zijn jullie okay? Ik hoop het wel. Het voelt echt heel vreemd om hier zonder Phil te zitten. Ik kan me voorstellen dat jullie dezelfde gevoelens hebben als ik: geschokt, verontrust, teleurgesteld en bezorgd om het welzijn van iedereen die betrokken is bij deze gebeurtenissen. En ik kan me ook voorstellen dat er veel vragen zijn.”

Maar Holly was ook kritisch richting haar oud-collega die eerder had gezworen dat er niets klopte van de geruchten dat hij zijn vrouw bedrogen zou hebben met een veel jongere, mannelijke collega: „We hebben allemaal onze liefde en steun geschonken aan iemand die de waarheid niet bleek te spreken. Iemand die zich zo heeft misdragen dat hij zelf besloot ontslag te nemen bij ITV en afscheid te nemen van een door hem zo geliefde carrière. Dat komt rauw op ons dak.”

Nieuwe start

Maar daarna richtte ze zich weer op de toekomst: „We beginnen aan een nieuw hoofdstuk en ik hoop dat het een terugkeer betekent naar de hartelijke, magische sfeer waar dit programma om bekend staat.We zijn elkaars grootste bron van steun.” Ook bedankte ze de vele kijkers die haar positieve berichten hebben gestuurd. Ze sloot haar statement af met de belofte keihard te blijven werken aan de show waar iedereen van houdt. Na een knuffel van haar nieuwe co-host Josie Gibson ging Willoughby over tot de orde van de dag.

Kritische kijkers

Op sociale media reageerden kijkers van This morning massaal op Holly’s verklaring. Het merendeel bleek de oprechtheid van haar woorden in twijfel te trekken. ’Gescript en ongeloofwaardig’, ’Holly wist ervan’ en ’net zo gemeend als een politieke speech’ zijn slechts enkele van de reacties.

Uit een peiling onder het bericht op de officiële account van This morning blijkt dat meer dan zestig procent van de stemmers Holly niet gelooft.