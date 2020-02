Ⓒ ANP

Melanie Chisholm, beter bekend als Sporty Spice, heeft ondanks -of juist dóór- haar succes met de Spice Girls een aantal zware jaren gekend. Mel C kampte met een eetstoornis en depressie, maar hield dat al die tijd verborgen. De zangeres vertelt nu dat alle ellende is begonnen met een dronken ruzie met Posh Spice Victoria Beckham nog voordat zij doorbraken.