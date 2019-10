Lukt het Niclas wél om Sylvie te houden?

Ⓒ Hollandse Hoogte

Wanneer de eerste maanden van de kalender zijn afgescheurd, worden de dagen langer en krijgt de Nederlandse diva een nieuwe liefde. Zo vergaat het La Meis al sinds haar scheiding van RAFAEL VAN DER VAART. Maar in de liefde is zij altijd blijven geloven. Aan het huwelijk van een wederzijdse vriendin in Venetië, hield zij een nieuwe liefde over. NICLAS CASTELLO. De man die haar opnieuw deed stralen en met wie ze nu verloofd is.