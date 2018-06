Lil' Kleine maakt plaats voor vele prijzen

"Ik heb al een extra muur in m'n huis voor al m'n platen", vertelt Lil' Kleine, die records brak met zijn debuutplaat WOP!, aan RTL. "Nu moet ik ook maar een extra plank laten bouwen voor al m'n awards." Bij de uitreiking van de Edison Pop was Lil' Kleine maandag de grote winnaar.

De rapper is blij dat hij zijn boterham kan verdienen met zijn grote passie. "Ik kan altijd met plezier naar m'n werk gaan. Dat is het mooiste dat er is, als je geld verdient met iets dat je superleuk vindt."