Moordverdachte date Ashton Kutcher schuldig bevonden

Ashley Ellerin zou op de avond die haar fataal werd een date hebben met Ashton. Hij kwam haar in februari van 2001 tegen elf uur ’s avonds ophalen om naar een afterparty van de Grammy’s te gaan. Toen hij aanbelde deed ze niet open. De acteur verklaarde door het raam te hebben gezien dat er een glas rode wijn was gevallen. Later bleek het te gaan om het bloed van Ashley, die de volgende ochtend door haar huisgenoot dood werd aangetroffen.

De moord op de 22-jarige modestudente bleef lang onopgelost. De politie bracht de zaak wel in verband met een andere moord vier jaar later, maar ook daarvan werd de dader niet gevonden. In 2008 wist een derde vrouw een man die haar probeerde neer te steken weg te jagen, waarbij hij gewond raakte en een bloedspoor achterliet. Dat leidde uiteindelijk naar Michael Gargiulo.

Los van deze twee moorden en de poging daartoe, wordt hij er ook van verdacht een 17-jarige meisje te hebben gedood in de staat Illinois.