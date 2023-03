Gary Lineker dacht dat hij ’speciale afspraken’ met BBC had

De speciale afspraken zouden volgens Holmes bestaan omdat Lineker een specifieke interesse in die onderwerpen had. Holmes benadrukt wel dat Lineker geen politiek expert is en politieke programma’s vermijdt.

Lineker moest eerder deze maand een stap terugdoen van de BBC, nadat hij zich via Twitter kritisch had uitgelaten over het nieuwe Britse asielbeleid. Na ophef hierover en gesprekken tussen de presentator en de omroep kon de oud-voetballer weer terugkeren. Aanstaande zaterdag schuift Lineker weer aan bij het voetbalprogramma Match of the Day.

De BBC stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de bestaande richtlijnen over socialmediagebruik door omroeppersoneel.