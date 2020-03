Honderden mensen genieten van huisfeestje met Sander Hoogendoorn

Door de coronacrisis is de horeca dicht en blijven de meeste Nederlanders ook op zaterdagavond gewoon thuis. Daarom organiseerden 3FM en de dj een feestje waarbij mensen vanuit hun eigen woonkamer konden meedansen. „Geen rijen, geen entreegeld en jij bepaalt zelf hoe hard de hits door je kamer dreunen! Dus haal lekkere hapjes en sapjes in huis, tover je kamer om tot dansvloer en gaan.” Honderden mensen in ons land deden dat ook echt, zoals was te zien in de reacties op YouTube.

Hoogendoorn sloot zijn feestje natuurlijk af met het nummer You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. Vrijdag draaiden honderden radiostations door heel Europa het nummer ook al. De actie was bedacht en opgezet door Hoogendoorn.