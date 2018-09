A Tribe Called Quest-rapper overleden

Over de exacte doodsoorzaak zijn geen mededelingen gedaan. Taylor kampte al jaren met gezondheidsproblemen. Hij had diabetes en onderging in 2008 een niertransplantatie.

Taylor vormde A Tribe Called Quest eind jaren tachtig samen met jeugdvrienden Q-Tip en Ali Shaheed Muhammad. De groep scoorde in Nederland hitjes met nummers als Can I Kick It? en I Left My Wallet In El Segundo. In 1998 gingen de rappers uit elkaar om aan hun solocarrières te werken.