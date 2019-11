Moeder Caitlyn Jenner geen flauw idee waarom The Kardashians een hit is

In de Amerikaanse realityserie Keeping Up With The Kardashians wordt het glamoureuze leven van de families Kardashian en Jenner gevolgd. Caitlyn Jenner, die toen nog door het leven ging als Bruce, was jarenlang stiefvader van de Kardashians.

In een interview met Daily Mail laat Caitlyns moeder Esther weten niet bepaald fan te zijn van het programma: „Er is geen plot. Waarom het zo’n hit was en nog steeds is, zal ik nooit begrijpen.”

Momenteel doet Caitlyn mee aan het Amerikaanse programma I’m a Celebrity...Get Me Out of Here! waar beroemdheden in de jungle worden gedropt en tot het uiterste worden gedreven. Moeder Esther vindt het maar niks: „Ik heb geen idee waarom ze dit doet. Mijn grote zorg is dat ze gebeten kan worden door een slang of een giftig insect. Ik ben sowieso bang voor slangen, zelfs als ze niet giftig zijn.”

Caitlyn lijkt minder bang voor slangen te zijn: