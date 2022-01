Sprookjesachtig: jarige hertogin Catherine (40) deelt drie nieuwe foto’s

Op een van de foto’s draagt de vrouw van prins William een opvallende asymmetrische rode jurk en oorbellen die ze zou hebben gekregen uit de collectie van koningin Elizabeth. De andere twee zijn in zwart-wit, gemaakt in november in de Royal Botanic Gardens in Kew. Hierop heeft Catherine een witte jurk aan met daarbij oorbellen van haar schoonmoeder, wijlen prinses Diana.

Catherine heeft voor alle drie de foto’s gekozen voor een jurk van Alexander McQueen, het Britse modelabel dat ook haar trouwjurk ontwierp. Alle beelden komen ze terecht in de permanente collectie van de National Portrait Gallery in Londen, waarvan ze beschermvrouwe is.

De hertogin viert haar verjaardag zondag naar verwachting niet groots. Ze zou hebben gekozen voor een kleine samenkomst met wat vrienden en familie.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ⓒ ANP/HH, Paolo Roversi

’Zo naturel mogelijk’

De Italiaanse fotograaf Roversi heeft de foto’s zo naturel mogelijk gehouden. „Ik wilde haar niet als een hertogin afbeelden maar zo puur en eigentijds mogelijk”, zegt hij in gesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera.

„Alle foto’s zijn gemaakt in natuurlijk licht. Zij met minimale make-up, geen bijzonder kapsel, een paar simpele pareloorbellen en een ring. Haar blik en glimlach is het middelpunt van haar gezicht”, aldus Roversi, die in het verleden al talloze beroemdheden voor zijn lens had.

Nerveus

De fotoshoot vond afgelopen najaar plaats in Londen. De Italiaan en de hertogin van Cambridge dronken eerst thee op Kensington Palace waarna ze aan de slag gingen. Volgens Roversi was Catherine wat nerveus, omdat ze niet gewend is om te poseren. „Als we eenmaal zouden beginnen, zou het heel gemakkelijk worden, zo stelde ik haar gerust. En zo ging het ook.”

Roversi schoot zo’n 250 foto’s, bijna allemaal in zwart-wit. Uiteindelijk werden er dus drie geselecteerd: twee zwart-wit en één waarop Catherine een rode jurk draagt.