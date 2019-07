Gwen Stefani annuleert show in Las Vegas

„Ik voel me niet goed en ben niet in staat op te treden. Ik had er nog zo naar uitgekeken om iedereen te zien en ik wens dat ik me snel beter voel dan nu”, twittert ze. Aan iedereen die van plan was te komen, biedt ze haar excuses aan. „Ik doe alles wat ik kan om vrijdag weer op het podium te staan.”

Gwen staat deze maand, maar ook in oktober en november met haar show Just a Girl in het Zappos Theater van het Planet Hollywood Casino in Las Vegas. De show van vrijdag is voorlopig de laatste show, op 11 oktober keert de popster weer terug.

De zangeres maakt zich intussen ook op voor het zeventiende seizoen van The Voice of Holland, waarin ze terugkeert als jurylid. Ze vervangt Maroon 5-zanger Adam Levine die er na zestien seizoenen mee stopt. Gwen was eerder coach in seizoen 7, 9 en 12. In het zeventiende seizoen wordt ze vergezeld door haar vriend Blake Shelton, Kelly Clarkson en John Legend.