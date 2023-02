Paris Hilton over abortus: ’Ik was er nog niet klaar voor’

In een interview met Glamour onthult de 42-jarige Paris Hilton dat zij een abortus heeft laten doen toen zij begin twintig was. „Maar dit was een onderwerp waar ik toen echt niet over wilde praten. Het was echt een schande”, herinnert ze zich. „Ik was zelf nog een kind en was er echt nog niet klaar voor.”

Jarenlang wilde Paris niet praten over haar abortus, maar dat veranderde toen het Amerikaanse hooggerechtshof vorig jaar juni een einde maakte aan het landelijke recht op abortus, waardoor individuele staten weer hun eigen abortuswetgeving bepalen. „Het is jouw lichaam, het zou dus ook jouw keuze moeten zijn. Ik geloof dat echt. Het is verbijsterend dat hier wetten over worden gemaakt. Als het andersom zou zijn, als het om mannen zou gaan, zouden deze wetten er niet zijn.”