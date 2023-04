André Hazes bij concert Ahoy aan de gemberthee

„Dit wordt mijn beste show ooit. Zingen, lachen, dansen, huilen. Alles even loslaten. Dat is wat we één avond dit jaar samen ervaren. Jullie aan het bier, ik aan de gemberthee, dat dan weer wel”, schrijft de zanger bij een foto van een concert. „Keihard meeblèren met de oude liedjes, en f*cking trots de nieuwe voor jullie spelen.”

Komend najaar geeft Hazes een show in Ahoy Rotterdam. Het concert op 25 november is zijn eerste solo-optreden sinds lange tijd. Hazes stopte eind 2021 met optreden vanwege een burn-out. Later vertelde hij dat hij ook kampte met verslavingen. Inmiddels is Hazes afgekickt.