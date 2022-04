Moeder Chris Rock: ’Heel erg dat Will Smith nooit zijn excuses heeft aangeboden’

„Ik vind het heel erg dat hij nooit zijn excuses heeft aangeboden”, zegt de moeder van Rock, die werkt als schrijver, advocaat en spreker. „Ik bedoel, zijn mensen hebben een stuk geschreven waarin staat dat hij zich verontschuldigt tegenover Chris Rock. Maar als je toch ziet dat zoiets persoonlijk is geworden, dan neem je toch even contact op?”, vraagt Rock zich af op de nieuwszender.

Rose Rock zag het voorval begin april op tv gebeuren en dacht in eerste instantie dat het in scène was gezet. „Totdat hij begon te schelden”, zegt ze over het moment dat Smith na zijn klap vanuit het publiek nog wat riep naar Rock. „Toen hij Chris sloeg, sloeg hij ons allemaal. Hij raakte me er echt mee”, blikt Rock terug.

De moeder van Rock vindt de hele situatie vooral ook heel jammer voor Questlove, die na de klap een beeldje voor Beste Documentaire in ontvangst mocht nemen. „Niemand heeft zijn toespraak gehoord. Niemand was in staat om nog gewoon in het moment te zijn, want iedereen die daar zat had zoiets van: wat is er zojuist gebeurd?”