MAFS-deelnemer Arjan overdonderd door negatieve reacties: ’Tot bedreigingen aan toe’

Door Judit de Redelijkheid Kopieer naar clipboard

Ⓒ Nander de Wijk / NT Visuals

’Follow your heart’, staat er op een wit hart dat in zijn bloemenzaak hangt. Een nieuwe liefde heeft dat levensmotto hem in ’Married at first sight’ niet opgeleverd. De meest bekritiseerde deelnemer aan dit televisieprogramma werd Arjan Bomekamp wél.