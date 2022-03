Ellen DeGeneres geeft personeel bonus voor einde talkshow

Op 26 mei zal de laatste aflevering van de The Ellen DeGeneres Show te zien zijn, waarin voormalig first lady Michelle Obama onder anderen te gast is. Het programma van DeGeneres is al sinds 2003 te zien op de Amerikaanse televisie en in totaal heeft de presentatrice 19 seizoenen, bestaande uit meer dan 3200 afleveringen gepresenteerd.

Vorig jaar werd bekend dat The Ellen DeGeneres Show na bijna twee decennia zou gaan stoppen. DeGeneres wilde iets anders gaan doen, omdat ze bij het maken van haar show niet meer werd uitgedaagd. Die mededeling kwam na een periode waarin de presentatrice onder vuur lag nadat een aantal (ex-)medewerkers uit de school was geklapt over een nare sfeer achter de schermen bij de show. Er werden drie eindredacteuren ontslagen en DeGeneres trok in haar programma het boetekleed aan.