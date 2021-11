Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ✭✭ 1/2 ’The United States vs. Billie Holiday’: Engagement met weinig inhoud

— Wat: drama — Regie: Lee Daniels — Met: Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund

Door Fabian Melchers

Billie Holiday (Andra Day) maakte zichzelf niet geliefd bij de Amerikaanse overheid.

Haar iconische stem laat nog altijd de harten van jazzliefhebbers harder kloppen. Toch was zeker niet iedereen even blij met Billie Holiday. In The United States vs. Billie Holiday zien we hoe de FBI jacht maakt op de zangeres.