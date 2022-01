Prins Andrew ontkent misbruik Virginia Giuffre en vraagt om juryrechtspraak

De officiële reactie op de claims van Giuffre is bij een rechtbank in New York afgeleverd. Giuffre beschuldigt de hertog van York ervan dat hij haar meermaals heeft misbruikt toen zij jonger was dan achttien jaar. De zoon van koningin Elizabeth ontkende dat eerder al, onder meer in een veelbesproken interview met de Britse omroep BBC in 2019.

Schikking

Andrew heeft er dus niet voor gekozen om een schikking met Giuffre te treffen. Daar voelde Giuffre sowieso weinig voor, vertelde haar advocaat eerder deze maand. „Het is belangrijk voor haar dat deze zaak opgelost wordt op een manier waarop zij en andere slachtoffers gerechtigheid krijgen. Een financiële schikking lijkt me niet iets waar ze in geïnteresseerd is.”

Prins Andrew had ook nog de optie om de zaak compleet te negeren, maar dat zou betekenen dat hij de zaak automatisch verliest. Zijn afwezigheid kan dan worden gezien als een schuldbekentenis.