ON-bestuurslid Haye van der Heyden: Holocaust ontkennen mag

„Ik heb niks teruggenomen. Ik sprak namelijk niet namens Ongehoord Nederland maar namens mijzelf”, aldus de scenarist van VARA-komedieserie Kinderen geen bezwaar. „Daar werd naar gevraagd. Mensen die iets denken maar zich niet uitspreken acht ik gevaarlijker dan zij die uitkomen voor wat ze vinden. Hoe erg dat ook is.”

Van der Heyden stelde zondag in een radio-interview dat Holocaust-ontkenners in de programma’s van de toekomstige omroep de ruimte moeten krijgen om hun verhaal te doen. Dit is namelijk een geluid dat hij mist in het publieke bestel. Maandag was er enige onduidelijkheid of Ongehoord Nederland het met de medeoprichter eens was.

Geen mening

Het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, heeft maandag weten laten naar het Commissariaat voor de Media te stappen als Ongehoord Nederland een podium gaat bieden aan Holocaust-ontkenners. „Dit soort uitlatingen valt onder geen beding onder vrijheid van meningsuiting”, beklemtoont een zegsvrouw van het CIDI. „Dit is geen mening, dit is het ontkennen van een feit. En als deze omroep hun bestaan rechtvaardigt met het argument dat dit soort mensen een podium moeten krijgen, dan stappen wij op z’n minst naar het Commissariaat voor de Media.”

Het ontkennen van de Holocaust is in alle opzichten verkeerd, aldus het CIDI. „Zo’n geluid laten horen, druist in tegen alle journalistieke principes van de Publieke Omroep. Journalisten moeten feiten controleren en zeer stellig zijn in het verspreiden van ’fake news’. En gekken die feiten ontkennen, of het nou gaat om de Holocaust of om de klimaatproblemen, moet je niet klakkeloos hun ideeën laten verspreiden.”

Het Commissariaat voor de Media wilde maandag niet reageren op de vraag of het ontkennen van de Holocaust bij de Publieke Omroep is toegestaan of niet. „Dit valt volgens ons onder de vrijheid van meningsuiting”, aldus een zegsman. Hij wil niet vooruitlopen op de vraag of Ongehoord Nederland met dit soort argumenten bestaansrecht heeft. Nieuwe omroepen moeten aantoonbaar iets nieuws toevoegen aan het publieke bestel.