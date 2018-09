Stalker zangeres Ashanti veroordeeld

Hoofdschuddend hoorde Devar Hurd (37) het vonnis aan dat werd voorgelezen door een jury van vijf vrouwen en zeven mannen na een dag van beraadslagingen in Manhattan Supreme Court.Hurd is veroordeeld tot vier jaar cel, maar zit volgens New York Daily News al sinds 2013 vast, dus hij hoeft niet heel lang meer te brommen. Hurd zelf bleef tijdens de rechtszaak volhouden dat hij een korte romance met Ashanti heeft gehad. Volgens hem is ze gewoon jaloers. De afgelopen jaren stonden Hurd en Ashanti vaker tegenover elkaar in de rechtszaal.Hurd stuurde honderden tweets naar Ashanti, waarmee hij eerdere uitspraken van de rechtbank aan zijn laars lapte.

