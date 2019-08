Lady Gaga en Post Malone kanshebbers Soundtrack Awards

Beide artiesten zijn genomineerd in de categorie beste originele song. Het lied van Lady Gaga hoort bij de film A Star is Born, die van Post Malone is speciaal opgenomen voor Spider-Man: Into the Spider-Verse. Ook actrice Emily Blunt wist met The Place Where Lost Things Go uit de film Mary Poppins Returns een nominatie binnen te slepen.

De prijzen worden op 18 oktober in Gent uitgereikt. Naast de beste originele song worden onder meer prijzen vergeven voor de beste film- en de beste televisiecomponist van het jaar.