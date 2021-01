Ian McKellen: ’Acteerwerk Elliot Page wordt alleen maar beter na coming out’

McKellen vertelt dat toen hij voor het eerst met Elliot - toen nog Ellen - werkte voor X-Men: The Last Stand uit 2006, hij de acteur, die hij nu aanspreekt met ’hij’ en ’hem’, nooit goed kon verstaan. „We stonden heel dicht op elkaar, en mijn tekst kwam na die van hem, maar ik kon niet horen wat hij zei. Niemand kon dat. Dus moest ik hem vragen om een handgebaar te maken als hij klaar was, zodat ik wist dat ik aan de beurt was”, aldus de Brit in Attitude Magazine.

Ian McKellen is teleurgesteld in zichzelf dat hij niet doorhad wat er met Elliot (toen nog Ellen) Page aan de hand was Ⓒ Getty Images

Later realiseerde de acteur, ook bekend als Gandalf uit de The Lord Of The Rings-films, dat er misschien meer aan de hand was. „Toen kwam hij uit de kast als homoseksueel en hoorde je hem overal”, aldus McKellen, die denkt dat Page misschien een deel van zichzelf verborgen hield voor die tijd. „En nu is hij Elliot. En ik ben zo blij voor Elliot en zo teleurgesteld in mijzelf dat ik niet doorhad wat hem dwarszat.”

De acteur voorspelt een mooie toekomst voor zijn oud-collega: „Alles wordt beter na je coming out. Je wordt beter in relaties, in vriendschappen, in familiebanden. En in mijn geval, en ik denk dat dat voor iedereen zo is, wordt je acteerwerk ook beter.”