Prinses Beatrice in verwachting van eerste kindje

Prinses Beatrice en projectontwikkelaar Edoardo tijdens hun huwelijk in juli 2020. Ⓒ HH/ANP

De Britse prinses Beatrice is in verwachting van haar eerste kindje. De 32-jarige dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson gaf in juli vorig jaar, in het geheim, haar jawoord aan multimiljonair Edoardo Mapelli Mozzi (38).