NPO-voorzitter Shula Rijxman wil een klimaatjournaal

Wie het - volgens kritische social mediagebruikers al genoemde - ’doemjournaal’ gaat presenteren is nog niet duidelijk, maar wel dat Shula Rijxman wil dat een dergelijk bulletin regelmatig op televisie komt. Dat zei de voorzitter van de raad van bestuur van de NPO op het Cross Media Congres in Amsterdam. Met een regelmatig terugkerend programma, hoopt Rijxman dat het onderwerp duurzaamheid en klimaat structureel aandacht krijgt. Dit hoeft niet per se dagelijks te zijn, benadrukt de NPO.

Onwaarheden

Het programma moet volgens Rijxman niet alleen maar beschrijven hoe het klimaat onder druk staat, maar ook de waarheden en onwaarheden daarover aan het licht brengen. Met name nepnieuws en niet-feitelijke onderzoeken krijgen volgens de voorzitter nu te veel aandacht. Ze wil zich er hard voor maken dat zaken van beide kanten worden belicht.

Rijxman realiseert zich dat de NPO niets mag zeggen over de inhoud van programma’s, maar het thema is volgens haar zo belangrijk dat het structurele aandacht verdient. „Informeren is een belangrijke taak van de NPO”, aldus de voorzitter. Het klimaatjournaal moet volgens haar door omroepverenigingen worden geproduceerd of door de NOS.

Het is na het Sinterklaas-, en Bevrijdingsjournaal nimmer vertoond dat een nieuwsbulletin over één terugkerend onderwerp ging. Op social media worden de eerste suggesties voor presentatie gedaan: Helga van Leur, Dieuwertje Blok en Piet Paulusma zijn namen die naar boven komen. Een Twitteraar grapt: ,,Hoe moeten we dat zien? Een 55-jarige man is gister op een fiets aangereden door een automobilist die er daarna met grote snelheid vandoor ging. Klimaatexperts hebben aangegeven dat dit komt door de opwarming van de aarde.”