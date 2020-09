Kersverse papa Zayn kondigt nieuwe muziek aan

Hij brengt een nieuwe single getiteld Better uit en er komt een nieuw album van de popster, meldt zijn platenmaatschappij Sony Music. Dit wordt het derde album van de Britse zanger, na Mind of Mine uit 2016 en Icarus Falls uit 2018. Het komende album noemt hij zijn meest persoonlijke project tot nu toe in het persbericht van de maatschappij.

Donderdag liet Zayn weten dat hij voor het eerst vader is geworden samen met zijn vriendin Gigi Hadid. „Het vinden van woorden hiervoor is onmogelijk. De liefde die ik voel voor dit kleine mensje, gaat voorbij mijn begrip”, schreef hij bij een foto van het handje van hun dochtertje.