’Bilal mag bij Beau niet over zichzelf praten’

Op sociale media ontstond veel ophef over het nieuws dat de acteur, die wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno, donderdag bij Beau van Erven Dorens zal reageren op de commotie die is ontstaan na een chatsessie met een minderjarige jongen op Instagram. Wahib vroeg de jongen, bij wijze van grap, tegen betaling zijn geslachtsdeel te ’laten zien’. Wahib is woensdag verhoord door de politie. Hij wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno.

Bekijk ook: Acteur Bilal Wahib aangehouden in zedenzaak rond video kind

„Het is alleen een goed idee als Bilal daar gaat zitten om recht te doen aan de situatie waar zijn slachtoffer zich nu in bevindt”, legt Gerkens uit. „Maar dat lijkt me schier onmogelijk. Ik denk dat het na een of twee vragen alweer gaat over wat hem is overkomen, en niet over wat de enorme impact op het slachtoffer is. Het is nu tijd om die jongen support en steun te geven. In een later stadium gaan we het wel weer over de impact voor de dader hebben.”

(Tekst loopt verder onder video)

Bekijk ook: Pedojagers op zoek naar Bilal Wahib

Financiële problemen

Op sociale media deelden veel mensen donderdag verhalen over slachtoffers van online seksuele intimidatie. Zij riepen RTL op Wahib niet te ontvangen in de uitzending. De hashtag #BoycotBeau werd veel gedeeld. „Discussies over dit soort incidenten verlopen vaak volgens een zelfde patroon”, merkt Gerkens op. „Er wordt vaak gezegd: ja, maar wie is er dan ook zo stom om echt zijn broek te laten zakken als je het vraagt? Ik ben bang dat dat gesprek vanavond ook weer daarop zal uitdraaien.”

Zij stelt met klem dat op deze manier te vaak voorbij wordt gegaan aan de positie van een slachtoffer: „Als een volwassene dit aan een minderjarige vraagt, staat die minderjarige sowieso 1-0 achter. Misschien heeft zo’n slachtoffer wel financiële problemen en had hij die 17.000 euro heel hard nodig. Dat soort aspecten komen veel te weinig aan bod in talkshows. Beau kan beter een lange en eerlijke uitzending over victim blaming gaan maken.”

Spijt

Via zijn advocaat liet Wahib woensdag weten ’vreselijk veel spijt’ van zijn ’onbezonnen, totaal misplaatste grap’ te hebben. („Je hebt je piemel niet laten zien, je piemel kan toch niet kijken?” ) Diverse partijen trokken woensdag hun handen van Wahib af. Zo zette TopNotch, zijn platenlabel, alle activiteiten stil en haalde NPO Zapp hem van het programma Teenage Boss, dat hij presenteerde. Ook oude afleveringen van het programma zijn offline gehaald.