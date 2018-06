Vrouw Tom Hanks sleept bijzondere 'roadie' mee

Het lijkt erop dat haar Tom haar de hele tournee gaat vergezellen, schrijft E!Online.

Wie denkt dat Hanks elke avond rustig het optreden gaat bekijken heeft het mis. Rita wil dat haar man stevig aan de slag gaat, zei ze op de première van de film My Big Fat Greek Wedding 2 in New York. "Ik denk dat ik kratten met lipgloss ga inladen", grapte Hanks.

Wilson heeft andere plannen met haar man. "Hij gaat in de lobby artikelen verkopen."