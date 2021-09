Tooske en Kurt presenteren zoektocht naar nieuwe K3-lid

Premium TV

Eerste relatie kapot in Temptation island: ’Wat een vieze beelden’

Drie dagen. Zo lang (of kort) heeft het geduurd voordat een van de relaties in rook is opgegaan in Temptation island: love or leave. Presentatrice Monica Geuze moest eraan te pas komen om een gebroken deelneemster te troosten. Ook de andere dames hebben een nare bijsmaak overgehouden aan hun eerste ...