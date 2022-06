Beyoncé voedt geruchten over mogelijk nieuw album

Op de site van Beyoncé wordt gesproken over iets wat B7 en B8 is, wat zou kunnen wijzen op niet één maar twee albums. De linkjes leiden de bezoeker echter naar lege pagina's.

De zangeres verwijderde bovendien haar profielfoto op al haar social media-pagina's, een bekende marketingtruc van artiesten die met nieuwe muziek komen. Recent deden bijvoorbeeld ook The Weeknd en Taylor Swift dat.

Het zesde en voorlopig laatste studioalbum van Beyoncé, Lemonade, dateert alweer uit 2016. Daarna bracht ze nog wel het album Everything Is Love uit dat ze samen maakte met haar man Jay-Z en was ze te horen op The Lion King-soundtrack The Gift.